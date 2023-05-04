Президент Ильхам Алиев: Мы предпринимаем много дипломатических шагов, чтобы поставлять в европейские страны как можно больше газа

Мы делаем много дипломатических шагов, чтобы поставлять в европейские страны как можно больше газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В целом мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог, который помимо газа охватывает многие другие области, включая возобновляемые источники энергии и "зелёный" водород. Так что наш портфель действительно очень впечатляет. Что касается конкретных цифр, то мы подписали Меморандум о взаимопонимании по удвоению поставок к 2027 году. Этот объём составит около 20 млрд. кубометров. Я думаю, что это абсолютно реально", - отметил глава государства.