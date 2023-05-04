Президент Ильхам Алиев: Если европейские интерконнекторы будут построены вовремя, то к концу этого года мы сможем начать поставки в Венгрию и Сербию

Нам нужны мощности для транспортировки газа. Надо расширить TAP.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что Азербайджану принадлежат 20 процентов акций ТАР, у других компаний, кроме одной, тоже по 20 процентов, глава государства отметил: "Поэтому решение о расширении ТАР должно быть общим. Если TAP не расширить, то газа в нем не будет. ТAP уже сейчас на максимальной мощности. Расширить TANAP проще, поскольку в TANAP присутствуют Азербайджан, Турция и BP. Это сделать легче. Но с TAP дела обстоят сложнее. Нам нужно иметь доступ к Трансбалканскому трубопроводу и иметь возможность поставлять наш газ в страны, которые ожидают его. Если европейские интерконнекторы будут построены вовремя, то к концу этого года мы сможем начать поставки в Венгрию и Сербию. Если европейские интерконнекторы будут построены вовремя, то к концу этого года мы сможем начать поставки в Венгрию и Сербию".