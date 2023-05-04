Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский и Губадлинский районы

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский и Губадлинский районы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент сельского населенного пункта Гюлябирд в Лачинском районе, первого в городе Губадлы жилого квартала, административного здания, полной средней школы на 600 ученических мест, Центральной больницы на 91 койку, сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы.