Президент Ильхам Алиев заложил фундамент сельского населенного пункта Гюлябирд в Лачинском районе

4 мая Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский и Губадлинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент сельского населенного пункта Гюлябирд в Лачинском районе.

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