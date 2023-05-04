https://news.day.az/officialchronicle/1561402.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент сельского населенного пункта Гюлябирд в Лачинском районе
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент сельского населенного пункта Гюлябирд в Лачинском районе
4 мая Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский и Губадлинский районы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент сельского населенного пункта Гюлябирд в Лачинском районе.
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