https://news.day.az/officialchronicle/1561405.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент полной средней школы на 600 ученических мест в городе Губадлы
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент полной средней школы на 600 ученических мест в городе Губадлы
4 мая Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский и Губадлинский районы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент полной средней школы на 600 ученических мест в городе Губадлы.
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