Президент Ильхам Алиев заложил фундамент центральной больницы на 91 коечное место в городе Губадлы

4 мая Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский и Губадлинский районы.

Каксообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент центральной больницы на 91 коечное место в городе Губадлы.

Новость обновляется