Президент Ильхам Алиев заложил фундамент сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлы

4 мая Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский и Губадлинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы в Губадлы.

Новость обновляется