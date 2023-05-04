Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился со строительством Конгресс-центра в городе Зангилан, заложил фундамент административного здания. Президент Ильхам Алиев также ознакомился со строительными работами на гидроэлектростанции "Сарыгышлаг" ОАО "Азеришыг", заложил фундамент отельного комплекса, Зангиланской районной центральной больницы на 91 койку и села Джахангирбейли.