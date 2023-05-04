https://news.day.az/officialchronicle/1561458.html Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район - ФОТО
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район - ФОТО
4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился со строительством Конгресс-центра в городе Зангилан, заложил фундамент административного здания. Президент Ильхам Алиев также ознакомился со строительными работами на гидроэлектростанции "Сарыгышлаг" ОАО "Азеришыг", заложил фундамент отельного комплекса, Зангиланской районной центральной больницы на 91 койку и села Джахангирбейли.
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