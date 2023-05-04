https://news.day.az/officialchronicle/1561462.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на ГЭС "Сарыгышлаг" в Зангилане
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на ГЭС "Сарыгышлаг" в Зангилане
4 мая Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с ходом строительных работ на ГЭС "Сарыгышлаг" ОАО "Азерэнержи".
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