Президент Ильхам Алиев заложил фундамент отельного комплекса в городе Зангилан

4 мая Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент отельного комплекса в городе Зангилан.

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