https://news.day.az/officialchronicle/1561466.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джахангирбейли в Зангилане
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джахангирбейли в Зангилане
4 мая Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лачинский и Губадлинский районы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент села Джахангирбейли в Зангилане.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре