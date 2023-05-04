Президент Ильхам Алиев заложил фундамент ряда предприятий в Джебраильском районе

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился со строительством ООО "Авто Лизинг Азербайджан" в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", заложил фундамент ОАО "Holcim Azerbaijan", ООО "Az-Tex-Import", ООО "Карабахский промышленный комплекс Improtex".

Новость обновляется