Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в здании средней школы в городе Джебраил

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с ходом строительных работ в здании средней школы имени академика Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест в городе Джебраил.

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