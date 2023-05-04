https://news.day.az/officialchronicle/1561542.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в здании средней школы в городе Джебраил
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в здании средней школы в городе Джебраил
4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с ходом строительных работ в здании средней школы имени академика Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест в городе Джебраил.
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