Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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