https://news.day.az/officialchronicle/1561694.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район
5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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