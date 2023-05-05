Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного центра и первого жилого квартала в селе Туг

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.

Как  сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного центра и первого жилого квартала в селе Туг.

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