https://news.day.az/officialchronicle/1561699.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного центра и первого жилого квартала в селе Туг
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного центра и первого жилого квартала в селе Туг
5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного центра и первого жилого квартала в селе Туг.
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