https://news.day.az/officialchronicle/1561709.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента первого жилого квартала в поселке Гадрут
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента первого жилого квартала в поселке Гадрут
5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента первого жилого квартала в поселке Гадрут.
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