Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 12,3-километрового участка автодороги Физули-Гадрут

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 12,3-километрового участка автодороги Физули-Гадрут.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется