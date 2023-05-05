Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в жилом комплексе в Физули

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский и Физулинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми Государственным агентством жилищного строительства в жилом комплексе в Физули.

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