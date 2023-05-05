https://news.day.az/officialchronicle/1561768.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Ходжавендский и Физулинский районы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре