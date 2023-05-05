Президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и дождевых вод города Физули

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Ходжавендский и Физулинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и дождевых вод города Физули.

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