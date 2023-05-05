https://news.day.az/officialchronicle/1561913.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Александару Вучичу
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Александару Вучичу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Сербии Александару Вучичу в связи с жертвами в результате трагедии, произошедшей в школе в Белграде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
С глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград.
Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в соболезновании.
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