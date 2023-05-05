https://news.day.az/officialchronicle/1561916.html Создано Восточно-Зангезурское таможенное управление - Указ
Создано Восточно-Зангезурское таможенное управление - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Структуру Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, в соответствии с указом создается Восточно-Зангезурское таможенное управление.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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