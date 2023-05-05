Создано Восточно-Зангезурское таможенное управление

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Структуру Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменению, в соответствии с указом создается Восточно-Зангезурское таможенное управление.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

 