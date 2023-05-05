Изменен перечень должностей с высшими специальными званиями в таможенных органах Азербайджана - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень должностей с высшими специальными званиями в таможенных органах Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в указе говорится:
1.1. Абзацы "Начальник Сумгайытского Главного таможенного управления - генерал-майор таможенной службы", "Начальник Западного территориального Главного таможенного управления - генерал-майор таможенной службы", "Начальник Южного территориального Главного таможенного управления - генерал-майор таможенной службы" и "Начальник Северного территориального Главного таможенного управления - генерал-майор таможенной службы" отменены.
1.2. Слова "Начальник Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту" заменены словами "Начальник Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам".
2. Кабинету министров Азербайджанской Республики - решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа".
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