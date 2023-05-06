https://news.day.az/officialchronicle/1562134.html Группа деятелей культуры удостоена индивидуальной стипендии Президента Азербайджана
Группа деятелей культуры удостоена индивидуальной стипендии Президента Азербайджана
6 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении индивидуальной стипендии Президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, индивидуальная стипендия Президента Азербайджанской Республики предоставляется лицам за их заслуги в развитии азербайджанской культуры
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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