Группа деятелей культуры удостоена индивидуальной стипендии Президента Азербайджана

6 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении индивидуальной стипендии Президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, индивидуальная стипендия Президента Азербайджанской Республики предоставляется ​​лицам за их заслуги в развитии азербайджанской культуры

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.