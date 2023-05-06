Группа деятелей искусства удостоена премий Президента Азербайджана

6 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении премий Президента Азербайджанской Республики деятелям культуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, награды Президента Азербайджанской Республики предоставляются группе ведущих деятелей искусства в связи со сценической деятельностью.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.