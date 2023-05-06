https://news.day.az/officialchronicle/1562140.html Внесены изменения в состав коллегии Государственного таможенного комитета - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Внесены изменения в состав коллегии Государственного таможенного комитета - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 170 от 1 мая 1995 года "Об утверждении состава коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно распоряжению, внесены изменения в состав коллегии Государственного таможенного комитета.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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