Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 170 от 1 мая 1995 года "Об утверждении состава коллегии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно распоряжению, внесены изменения в состав коллегии Государственного таможенного комитета.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.