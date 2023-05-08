В Азербайджане помилован 801 осужденный, 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, помилован 801 осужденный, 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, штрафы и условные сроки наказания).

Следует отметить, что данное распоряжение является крупнейшим актом помилования, принятым в истории независимого Азербайджана, по числу лиц, на которых оно распространяется.

Содержание распоряжения будет опубликовано в печати.