https://news.day.az/officialchronicle/1562483.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
8 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди ознакомились с работами, проделанными на 66-81-м километре магистральной автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты.
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