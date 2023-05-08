Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу

8 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди ознакомились с работами, проделанными на 66-81-м километре магистральной автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты.

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