https://news.day.az/officialchronicle/1562490.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными на магистральной автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными на магистральной автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша
8 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились с работами, проведенными на 66-81 километре магистральной автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
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