Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными на магистральной автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша

8 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились с работами, проведенными на 66-81 километре магистральной автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

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