https://news.day.az/officialchronicle/1562491.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты
8 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии насосной станции "Зарыслычай" в селе Дашалты.
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