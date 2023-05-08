https://news.day.az/officialchronicle/1562530.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шушу - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шушу - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шушу.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в публикации говорится:
"Виадуки, туннели - новый облик дороги в Шушу. 08.05.2023."
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