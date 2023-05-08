Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками из города Шуша

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram снимками из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шушу.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в публикации говорится:

"В поисках цветка "Харыбюльбюль". Пока не нашла".