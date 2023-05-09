Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 9 Мая - Днем победы над фашизмом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своей официальной странице в Instagram публикацию в связи с Днем Победы над фашизмом.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю всех наших ветеранов с Днем победы над фашизмом, желаю каждому нашему гражданину крепкого здоровья, нашей стране - мира и прогресса".