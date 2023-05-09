Президент Ильхам Алиев поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с Днем победы над фашизмом.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю ветеранов Азербайджана с 9 Мая - победой над фашизмом во Второй мировой войне!"