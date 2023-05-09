https://news.day.az/officialchronicle/1562659.html Президент Ильхам Алиев поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом
Президент Ильхам Алиев поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с Днем победы над фашизмом.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю ветеранов Азербайджана с 9 Мая - победой над фашизмом во Второй мировой войне!"
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