9 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии и церемониях закладки фундамента ряда объектов в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Шушинского центра инновационных технологий электрических сетей ОАО "Азеришыг".

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