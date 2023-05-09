https://news.day.az/officialchronicle/1562742.html Президент Ильхам Алиев был проинформирован о предстоящих работах на улицах Карабахской и Садыгджана в Шуше
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о предстоящих работах на улицах Карабахской и Садыгджана в Шуше
9 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии и церемониях закладки фундамента ряда объектов в Шуше.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о предстоящих работах на улицах Карабахской и Садыгджана.
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