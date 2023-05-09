Президент Ильхам Алиев заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания

9 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии и церемониях закладки фундамента ряда объектов в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания.

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