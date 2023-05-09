https://news.day.az/officialchronicle/1562743.html Президент Ильхам Алиев заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания
Президент Ильхам Алиев заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания
9 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии и церемониях закладки фундамента ряда объектов в Шуше.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания.
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