https://news.day.az/officialchronicle/1562747.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше после реставрационных работ
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше после реставрационных работ
9 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии и церемониях закладки фундамента ряда объектов в Шуше.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в городе Шуша усадебного комплекса Мехмандаровых после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.
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