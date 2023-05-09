9 мая в городе Шуша Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывески улицы Ататюрка в Шуше.

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