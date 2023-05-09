https://news.day.az/officialchronicle/1562767.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана в Шуше
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана в Шуше
9 мая в городе Шуша Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана в Шуше.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре