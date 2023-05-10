Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Day.Az представляет публикацию.

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