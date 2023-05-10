Автор: Асаф Гаджиев

Cегодня исполняется 100 лет со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Берегите интеллектуальную собственность, ибо миром будет править тот у кого она будет в избытке".

Эти слова, сказанные много лет назад, не только не утратили свою актуальность, но наоборот, стали еще более важными, так как мы живем в век высоких технологий, и глубокий интеллект играет важную роль в их развитии. Интеллект составляет также основу государственности, так как без интеллекта трудно представить развитие государства. ХХ век знаменателен тем, что в этом веке на политической арене появилась плеяда выдающихся политических и государственных лидеров мирового масштаба, обладавшие глубоким интеллектом и определившим ход истории и развитие мира. Мустафа Кемаль Ататюрк, Уинстон Черчиль, Шарль де Голль, Конрад Аденауэр, Али Джинна, Дэн Сяо Пин, Франклин Рузвельт - это далеко не полный список выдающихся политических лидеров и государственных деятелей, которые обладали глубоким интеллектом. Каждый из них внес вклад не только в развитие своей страны, но также определил ход мировой истории. Мы, азербайджанцы гордимся тем, что в этом ряду гордо стоит имя выдающегося политического и государственного деятеля, одного из 9 высших руководителей, в прошлом ведущей мировой державы - Советского Союза, Президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Все упомянутые выше выдающиеся политические и государственные деятели являлись представителями больших стран и народов - все, за исключением Гейдара Алиева. Азербайджан маленькая по размеру страна, в которой нет городов-миллионеров (кроме столицы), нет больших расстояний, но наше богатство и гордость - это богатое интеллектуальное наследие и глубокая духовность. В Азербайджане впервые на Востоке была построена демократическая республика, впервые на Востоке было дано право женщинам избирать и быть избранными, впервые на Востоке была создана опера, балет и другие духовные ценности. И венцом глубокой духовности нашего народа является появление выдающегося политического и государственного деятеля мирового масштаба, Гейдара Алиева.

Лидерство - что это? Черта характера или следствие глубокого интеллекта, высокой организованности или везения? Великий Никколо Макиавелли называл это фортуной, выражающей мистическую взаимосвязь судьбы и случая.

На мой взгляд лидерство - это синтез глубокого интеллекта, природного ума, последовательности действий, сильной воли, а самое главное нескончаемой любви к своей нации и преданности ее культурным ценностям. Именно такой выдающейся личностью остался Гейдар Алиев в памяти азербайджанского народа.

Будучи руководителем Советского Азербайджана, Гейдар Алиев, несмотря на сопротивление руководства СССР, последовательно отстаивал культурные ценности Азербайджанского народа. Только такая сильная личность могла выстоять тот нажим и давление, которое он испытывал со стороны советского руководства, не дрогнул, а уже после распада Союза сумел вновь вернуться на вершину политического Олимпа, став Президентом уже независимого Азербайджана. Именно о нем президент США Билл Клинтон сказал: "Господин Президент, Вы очень нужны нам. Мы высоко ценим Ваши заслуги в установлении мира и стабильности в регионе Кавказа и Центральной Азии. Экспортирование альтернативными путями на мировые рынки богатых ресурсов Каспия благодаря Вашим лидерским качествам и сильной воле сыграет важную роль в укреплении независимости государств региона".

Вряд ли можно найти лидера маленькой с точки зрения географии страны, о которой президент ведущей мировой державы - США так бы высоко отзывался.

1965 год. В истории СССР происходит неожиданное событие: председателем КГБ Азербайджана назначается азербайджанец - Гейдар Алиев. До этого ни в одной советской республике на эту должность не назначался национальный кадр и как правило направлялся человек из Москвы. Это являлось одним из основных принципов коммунистического режима. Яркая и сильная личность Гейдара Алиева, его талант способствовали тому, что режим уклонился от одного из своих главных принципов. Прошло 4 года и Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК КП Азербайджана.

В 1969 году, автор этих строк, будучи студентом механико-математического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова в одной из западных газет (в те годы в МГУ продавались некоторые западные издания) прочитал - "в СССР, в одной из республик произошло малозначимое событие. Руководителем Советского Азербайджана назначен генерал КГБ".

Каково же было мое удивление когда буквально через год, те же западные газеты пестрели заголовками "Невиданное дело! В СССР, в Советском Азербайджане, лидер коммунистической партии ведет борьбу со взяточничеством и коррупцией". Это было началом восхождения Гейдара Алиева на политический Олимп.

Прошли годы, под руководством Гейдара Алиева Азербайджан превратился в одну из ведущих республик СССР. Гейдар Алиев был избран кандидатом, а позже членом Политбюро. За всю свою историю Политбюро ЦК КПСС насчитывало всего 177 членов, и ни один из них, будучи выведенным из состава, не смог вернуться на политическую арену. Исключение составил только Гейдар Алиев. Два раза Гейдар Алиев становился руководителем Азербайджана и оба раза сотворял чудо. В первый раз в 1969-м, придя к власти, он добился того, что Азербайджан стал одной из ведущих республик СССР. Во второй раз, в 1993 году, когда Гейдар Алиев встал у руля Азербайджана, страна была на грани гражданской войны. Агрессия со стороны Армении, беженцы, разрушенная экономика, очереди за хлебом, люди месяцами не получают зарплату. Ведущие мировые политики говорили тогда, что Азербайджан находится в таком тяжелом положении, что даже такой искушенный и опытный политик как Гейдар Алиев вряд ли чем-либо сумеет помочь. Но Гейдар Алиев сотворил чудо: была остановлена война, несмотря на давление и сопротивление некоторых стран был подписан "Контракт Века", который имеет мировое значение. Был построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который сегодня по достоинству носит его имя, заложивший основы экономического процветания нашей страны.

Гейдар Алиев сумел заложить фундамент, на котором сформировалось современное и успешное азербайджанское государство. Истории известны примеры, когда яркие личности своей деятельностью оставили неизгладимый след в истории своих народов и мира. Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк сказал слова, которые и сегодня звучат как призыв к единству: "Счастлив тот, кто является тюрком". Эти слова придали уверенность каждому гражданину Турецкой Республики, страна встала на ноги и сегодня Турция - сильное и ведущее государство региона. Прошло 70 лет и тюркский мир, а именно азербайджанский народ, дал миру другую яркую личность - Гейдара Алиева, из уст которого были услышаны слова, придавшие уверенность каждому азербайджанцу "Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец". Если Мустафа Кемаль Ататюрк является отцом-основателем Турецкой Республики, то Гейдар Алиев стал символом объединения: он спас страну от распада и гражданской войны, вернул людям веру в себя, превратил Независимый Азербайджан в успешное и развивающееся государство.

1995-й год. В Копенгагене проходил саммит мировых лидеров, в котором участвовал Гейдар Алиев. В Баку в это время готовился переворот, на жизнь общенационального лидера планировалось покушение. Мировые лидеры отговаривали Гейдара Алиева не лететь в Баку из Копенгагена, мотивируя это серьезной опасностью. Однако, Гейдар Алиев во имя спасения своего народа и государства, не боясь смерти, пошел навстречу опасности, вернулся в столицу и разрешил кризис. Президент США Франклин Рузвельт говорил: "Солидарность - вот ключевое слово. С нею мы можем бояться ничего кроме самого страха". Если президент Франклин Рузвельт предупреждал страну о страхе, то Гейдар Алиев пошел навстречу страху и победил.

1978-й год. Советскими властями было принято решение создать в г. Кировабаде (ныне г. Гянджа) два новых района. Из Москвы пришло предложение назвать один район Ленинским, а другой, где были сосредоточены заводы - Рабочим или Пролетарским. Начались обсуждения на предприятиях. Однако, в сердце каждого жителя города было одно желание - дать одному из районов древнее название города Гянджа, но никто не осмеливался сказать это. Видя, что в Кировабаде не могут прийти к согласию, Гейдар Алиев пригласил актив города в Баку и с присущим ему терпением выслушал каждого. Одни предлагали назвать новые районы Рабочим, другие Пролетарским, третьи - Ленинским.

И тогда, обращаясь к присутствующим, Гейдар Алиев спросил: "Как зовут великого сына, которого дала эта земля миру?".

Ответ последовал незамедлительно - "Низами".

"А как называется земля, которая дала миру великого Низами?" - спросил он.

В ответ последовали аплодисменты с радостными возгласами: "Гянджа, Гянджа!".

"Дайте одному району название Гянджа, а другому - Низами", - констатировал Гейдар Алиев.

Трудно передать чувства, которые охватили жителей Гянджи после такого решения. Это был незабываемый праздник и исторический шаг. Прошло немного времени, и уже городу было возвращено его древнее название. Как понять такой поступок Гейдара Алиева? Что это - вызов коммунистическому режиму? В Москве этот шаг был воспринят неоднозначно и даже поднимали вопрос о нецелесообразности нахождения Гейдара Алиева на высокой должности. Но общенациональный лидер не дрогнул, не свернул со своего пути, и продолжал отстаивать наши культурные ценности.

1982-й год. По инициативе Гейдара Алиева, останки великого азербайджанского поэта-философа Гусейна Джавида, были перевезены из далекой Сибири на его родину и преданы земле в Нахчыване. Что это, снова вызов режиму или борьба с ним? Это был поступок высокой нравственности и месседж молодому поколению, как человек должен ценить духовные достижения своего народа и бороться за них.

В начале 80-х годов ХХ века на церемонии открытия памятника 26 бакинским комиссарам в Баку, один из секретарей ЦК КП Азербайджана в своей речи пламенно говорил о героизме комиссаров. После церемонии Гейдар Алиев сказал ему: "Не надо так возносить бакинских комиссаров. Придет время и прольется свет на многие негативные моменты их деятельности, направленные против азербайджанского народа". Гейдар Алиев будто предвидел, что через каких-то 10-15 лет история поставит все на свое место и деятельность бакинских комиссаров получит свою истинную оценку. Даже в узких, тяжелых рамках советских условий Гейдар Алиев как луч света, озарял трудный путь азербайджанского народа. Позже он говорил: "Мы жили в советское время и не могли изменить режим. Но несмотря на все трудности, необходимо было использовать все возможности и помогать народу. Я старался следовать этому".

Это был человек железной и несгибаемой воли, которому было присуще глубокое чувство понимания государственности. Гейдар Алиев обладал решительностью Отто фон Бисмарка и железным кулаком Оливера Кромвеля. Гейдар Алиев не учился в ведущих школах и не был выпускником известных университетов. Однако, его выдающийся талант, глубокие знания, умение мгновенно анализировать ситуацию и уверенность в себе позволили занять достойное место в ряду ведущих мировых лидеров. Он воплощал в себе самые прекрасные качества, присущие богатой азербайджанской культуре. Гейдар Алиев умел последовательно мыслить, унаследовав этот талант от выдающихся ученых-мыслителей азербайджанцев - Насреддина Туси и Абуль Хасана Бахманьяра. Он глубоко анализировал происходящее вокруг и философски оценивал все, как великие Низами и Физули. Он был уверен в себе и обладал неимоверной смелостью и стойкостью, завещанные Имадеддином Насими. Необходимо отметить и его бесконечную любовь к своему народу и стране, умение делать все и в нужный момент.

Гейдар Алиев обладал неимоверной способностью анализировать происходящие события и делать глубокие выводы.

Известно, что среди людей с высоким интеллектом есть лица, чей мозг способен держать огромные массивы данных, анализировать их и в нужный момент, используя нужные данные делать необходимые выводы. Таких людей относят к категории гениальных. По мнению ученых, в ХХ веке к такой категории относили знаменитого Альберта Эйнштейна. По признанию самого Альберта Эйнштейна в его мозгу физика была как единое целое, где каждый результат имел свою ячейку хранения и в нужный момент его мозг выдавал нужный результат. Таких людей относят к категории гениальных.

В послевоенные годы в Нахчыване работал молодой, квалифицированный врач, который отличался особой скромностью и желанием всегда помогать людям. В 1946 году после войны, бывший его учитель в средней школе и сосед, семья которого жила в тяжелых условиях, обратился к этому врачу с просьбой. Он просил выдать справку его сыну, единственному кормильцу семьи, для освобождения от военной службы. После долгих просьб и уговоров врач все же выдал такую справку. Прошло некоторое время и врача вызвали в отделение КГБ, где он встретился с молодым офицером Гейдаром Алиевым.

Офицер, показав справку, спросил у врача: "Эту справку выдали вы?".

"Да", - ответил врач.

"Написанное здесь соответствует действительности?" - спросил офицер.

"Нет", - сказал врач и объяснил ситуацию.

Офицер Алиев немного подумал и через некоторое время сказал врачу: "Вас здесь все знают как порядочного и квалифицированного врача, за что и уважают. Больше так не делайте".

Он порвал справку и отправил врача домой.

Прошли годы, тот врач стал известным ученым-академиком и в 1974 году встал вопрос о назначении его директором Онкологического Центра в Баку. Перед утверждением на этот пост он встретился с Гейдаром Алиевым - уже руководителем Советского Азербайджана. По словам врача, Гейдар Алиев в беседе дал глубокий анализ ситуации, сложившейся в Онкоцентре и указал на что обратить особое внимание. Создавалось такое впечатление, что Гейдар Алиев всю жизнь проработал в этом центре, потому что говорил о таких нюансах, которые были неизвестны многим специалистам. Врач поблагодарил и собирался уже уходить, как вдруг Гейдар Алиев с улыбкой спросил: "Надеюсь, больше не выдаете недействительных справок?".

С этого события прошло 28 лет. Что это, просто глубокая память? Думается, что нет. Это способность мозга в нужное время из нужной ячейки выдать необходимую информацию и использовать ее. Если гениальными называют людей, которые максимально и эффективно способны использовать все представленные возможности и в нужное время выдавать необходимую информацию, хранящуюся в уме, то Гейдар Алиев был неоспоримым Гением.

1994-й год. В преддверии подписания "Контракта века" Гейдар Алиев в Баку встретился с президентом одной из ведущих нефтяных компаний мира. Заранее было известно, что предстоит тяжелый разговор, который вряд ли завершится согласием обеих сторон, но независимо от результата, во имя будущего, необходимо было расстаться друзьями. Президент нефтяной компании пришел на встречу с молодой девушкой - ассистентом-переводчиком. С Гейдаром Алиевым на встрече участвовали его помощник, заведующий отделом его администрации и министр иностранных дел Азербайджана. Встреча практически не дала результатов и когда зарубежный гость собирался уходить, Гейдар Алиев с присущей ему серьезностью спросил: "Кто эта девушка рядом с Вами?"

"Мой ассистент и переводчик", - последовал ответ.

"Очень хорошо. Здесь слева от меня сидит мой помощник и поэтому предлагаю обменяться. Ваш переводчик останется здесь, а Вы заберете моего помощника", - сказал Гейдар Алиев.

Возмущенный президент компании, не поняв юмора возмутился и покачал головой. Сделав паузу и подумав немного, Гейдар Алиев продолжил: "Вообще-то, Вы правы. Ваш ассистент красивая девушка, а мой помощник - нет, к тому же мужчина. Я предлагаю Вам забрать моего помощника и заведующего отделом вместе".

Президент нефтяной компании был возмущен происходящим, как вдруг Гейдар Алиев посмотрел на министра иностранных дел и сказал: "По-видимому, сегодня придется пожертвовать и тобой, дело требует этого".

Когда были переведены эти слова, президент нефтяной компании, наконец поняв юмор, не смог сдержать смех и подойдя к Гейдару Алиеву, обняв его сказал: "Я знал Вас как крупного политического и государственного деятеля, а теперь я вижу в Вас необыкновенного человека и хочу, чтобы Вы видели во мне друга".

Это было не просто чувство юмора, это был результат глубокого интеллекта, который в трудную минуту нашел важное решение и более того, сделал из незнакомого человека друга. Этот шаг Гейдара Алиева, возможно, не укладывался в общепринятые политические законы и каноны. Но это был поступок свободно мыслящего, великого политика, который сам создавал политические законы и каноны и умел находить выходы из самых сложных ситуаций.

Милосердие - один из основных принципов, присутствующий во всех священных писаниях. В 1993-м году Гейдар Алиев вновь возглавил Азербайджан и несмотря на грязные интриги, организованные в свое время против него, во имя будущего страны и народа проявил милосердие, простив всех, кто был в этом замешан. Он призвал всех объединиться во имя спасения и будущего нации и стал символом этого объединения, сказав: "Я отдаю оставшуюся часть своей жизни служению моему народу".

С приходом Гейдара Алиева к власти, Азербайджанский народ почувствовал опору и силу, ведущую его вперед. Он стал Общенациональным лидером, сумел воодушевить нацию, вывести ее из кризиса, превратив Азербайджан в стабильную, стремительно развивающуюся страну. Он убедил людей поверить в себя и объединиться ради будущего.

По признанию самого Гейдара Алиева в 2000 году, будучи в США, он был неожиданно приглашен на ранчо президента Буша-старшего. Такой чести удостаиваются только выдающиеся политические деятели. Во время прогулки на катере по озеру, будучи наедине с Гейдаром Алиевым (через американского переводчика) президент Буш-старший неожиданно спросил - Можно ли поменять власть в Ираке? Немного подумав Гейдар Алиев ответил - можно, но удержать власть будет сложно. Время показало насколько прав был Гейдар Алиев. После встречи Гейдар Алиев сказал, что теперь ясна цель приглашения. Джордж Буш-старший, бывший директор ЦРУ и президент США, глубоко информированный человек во всех происходящих в мире процессах, тем не менее, отдавая глубокое уважение аналитическим, прагматическим способностям и дальновидности Гейдара Алиева, решил с ним проконсультироваться. Именно такие качества Гейдара Алиева ставят его в ряд выдающихся государственных деятелей. Президент России Владимир Путин назвал Гейдара Алиева "политической глыбой". Общенациональный лидер был не только политической глыбой, но и своего рода фундаментом, на котором стояло государство. С уходом Гейдара Алиева из жизни, Азербайджан будто осиротел. 12 декабря 2003 года никто не звал людей на улицы - сотни тысяч граждан стекались со всех уголков Азербайджана в Баку и со слезами на глазах провожали в последний путь выдающегося Президента, выражая дань уважения Великому Азербайджанцу, который в трудный час сплотил их и принес в их жизнь веру и надежду. Это была благодарность мужественному человеку, сплотившего страну в ее величайших испытаниях. Пройдут столетия, но азербайджанский народ будет помнить своего великого Президента, который объединил всех азербайджанцев мира, как когда-то сделали другие великие политики для своих стран. Если американцы гордятся своими великими политиками Авраамом Линкольном и Франком Рузвельтом, турки Мустафой Кемалем Ататюрком, британцы - Уинстоном Черчиллем, французы - Шарлем де Голлем, немцы - Отто фон Бисмарком и Конрадом Аденауэром, то в этом ряду гордо стоит имя великого азербайджанца - Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев оставил неизгладимый след в мировой политике и стал гордостью нации. Он сделал многое для Азербайджана, но унес с собой одну неосуществленную мечту - освобождение оккупированных азербайджанских территорий и возвращение беженцев в свои родные дома. Эту миссию, как наказ великого лидера и отца нации осуществил Президент Ильхам Алиев. За годы его президентства в Азербайджане была создана современная армия, отвечающая требованиям ХХI века. В 2020 году Азербайджанская армия под командованием Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева во Второй Карабахской войне разгромила армянскую военную машину и Азербайджан освободил свои оккупированные территории. Многовекторная, тонкая, глубоко продуманная политика главы государства завершилась 44 дневной Победоносной войной, которая войдет в анналы современных военных действий. Это была победа глубокого интеллекта, продуманной тактики, а самое главное политики, рассчитанной на долгие годы, которая присуща крупным государственным деятелям. Сегодня под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева происходит восстановление Карабаха, возрождается богатая духовная жизнь, откуда уже доносятся мотивы великого мугама. Возрождается и развивается азербайджанская культура, наши духовные ценности - и это происходит благодаря мерам, успешно реализуемым под руководством Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Мероприятия, проводимые по ее инициативе и под ее руководством - не только в Карабахе, но и по всей стране - демонстрируют ее глубокий интеллект, тонкий вкус и понимание восточных ценностей. Популяризация азербайджанского культурного наследия на мировом уровне - это результат ее нескончаемого труда и любви к Родине.

За 20 последних лет экономика Азербайджана сделала существенный скачок вперед, и страна стала ведущей силой в регионе. Президент Ильхам Алиев продолжил традиции, заложенные великим лидером Гейдаром Алиевым, принес новое дыхание этим ценностям и как обещал, стал Президентом каждого азербайджанца. Именно по его инициативе и под его руководством был реализован железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, имеющий мировое значение. Благодаря этой железнодорожной ветке, теперь путь из Азии в Европу будет значительно коротким и принесет развитие не только Азербайджану, но и всему региону. Он стал автором Южного Газового Коридора, который включает в себя уже реализованные газовые проекты TAP и TANAP, по которым доставляется газ из Каспийского моря в Турцию и оттуда в Европу. В эти тяжелые для Европы времена, благодаря политике Ильхама Алиева, Азербайджан превратился в гаранта ее энергетической безопасности.

В 2014 году отмечалось 70-летие Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО), где отмечалось, что за 70 лет эту ведущую высшую школу окончили более ста тысяч молодых политиков из разных уголков мира. И только один из них добился самой высокой должности - Президента страны. Это представитель Азербайджана - Ильхам Алиев. Чувство гордости охватывает каждого азербайджанца, что именно представитель нашей страны, нашего народа стал лучшим среди ста тысяч.

В сердце каждого народа есть что-то неподкупное, беззаветное и неистребимое. И пусть с приходящими новыми поколениями не будет забыт Великий Президент Гейдар Алиев - живое воплощение достоинства и смелости, который в самый трудный для своего народа час поборол страх, вселил надежду в каждого из нас, заставил поверить в себя и этой неувядающей верой повел всех вперед. Он убедил нас, что только мы сами и никто другой должны определить наше будущее и процветание. Он заложил основы развития Независимого Азербайджана. Сегодня Дух Великого Президента витает над Азербайджаном, радуясь всем достижениям, которых достиг наш народ под руководством Президента Ильхама Алиева и благословляет Азербайджанский народ на светлое будущее.

Сегодня в каждом уголке Азербайджана на лицах наших матерей можно увидеть еще не высохшие слезы по нашим сыновьям, погибшим в карабахской войне. Я уверен, что в скором будущем и это время уже практически настало, Президент Азербайджана Ильхам Алиев водрузит флаг страны над Ханкенди и эти еще не высохшие слезы на лицах наших матерей превратятся в слезы счастья.

Асаф Гаджиев

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического сотрудничества академик НАНА, член Всемирной Академии наук.