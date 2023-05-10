https://news.day.az/officialchronicle/1562904.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась фотографиями с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась фотографиями с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram фотографиями с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.
Day.Az представляет вниманию читателей эти фото.
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