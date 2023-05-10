Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась фотографиями с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль"

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram фотографиями с Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше.

Day.Az представляет вниманию читателей эти фото.