Президент Ильхам Алиев: Азербайджан с большим уважением чтит память Гейдара Алиева

Сегодня Азербайджан отмечает 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджан с большим уважением чтит память своего великого сына.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что его Распоряжением 2023 год был объявлен "Годом Гейдара Алиева", глава государства отметил, что с начала года по сегодняшний день и до конца года как в нашей стране, так и в различных странах проведены и будут проводиться различные мероприятия.