https://news.day.az/officialchronicle/1562944.html Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев во все периоды верно служил родному народу
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев во все периоды верно служил родному народу
Гейдар Алиев во все периоды верно служил родному народу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
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