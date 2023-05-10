Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев во все периоды верно служил родному народу

Гейдар Алиев во все периоды верно служил родному народу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

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