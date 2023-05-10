Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев был очень привязан к своему народу

Гейдар Алиев был очень привязан к своему народу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сохранение азербайджанского языка означает сохранение нашей национальной идентичности. Азербайджанский язык очень богат. Он является родным языком для более чем 50 миллионов человек в мире. Предпринятые именно по инициативе великого лидера шаги, направленные на сохранение нашего родного языка, продолжаются и сегодня, и это должно продолжаться всегда", - подчеркнул глава государства.