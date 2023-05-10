https://news.day.az/officialchronicle/1562977.html Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев имеет очень большие заслуги в области армейского строительства
Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев имеет очень большие заслуги в области армейского строительства
Великий лидер Гейдар Алиев имеет очень большие заслуги в области армейского строительства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
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