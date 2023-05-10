Президент Ильхам Алиев: Вера народа в Гейдара Алиева предотвратила попытку государственного переворота

Внутренние и внешние враги тоже понимали, что Азербайджан уже ступил на путь развития. Они не думали отказываться от своих грязных деяний.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что через две недели после подписания "Контракта века" в Азербайджане была предпринята попытка государственного переворота, глава государства сказал: "И вновь фактор Гейдара Алиева, вера народа в него предотвратили эту попытку. Более ста тысяч человек, собравшись на площади Азадлыг, продемонстрировали поддержку своему Лидеру, и элементы, причастные к военному перевороту, разбежались в разные стороны".