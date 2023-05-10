Президент Ильхам Алиев: Нахчыванский период имел большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева

Нахчыванский период имел большое значение для дальнейшей деятельности Гейдара Алиева. Народ избрал своим руководителем именно его, это было подлинным торжеством демократии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что власть Азербайджана - как коммунистическая, так и "демократическая" всячески пыталась отдалить Гейдара Алиева от Нахчывана, глава государства сказал: "Нахчыван, можно сказать, задыхался в блокаде, а они совершали провокации против Нахчывана, отправляли десант, предприняли попытку переворота. Словно хотели, чтобы и Нахчыван оказался под оккупацией. Однако народ не допустил этого, он тесно сплотился вокруг своего лидера. Еще раз хочу сказать, что именно благодаря решительности, деятельности Гейдара Алиева нахчыванские земли не подверглись армянской оккупации".