Президент Ильхам Алиев: 90 процентов людей, работающих сегодня в реализации «Контракта века», - граждане Азербайджана

Подписанный 20 сентября 1994 года "Контракт века" явился очередной поворотной точкой. 75 процентов прибыльной нефти, приходящейся сейчас на долю Азербайджанского государства, сегодня укрепляют нашу экономику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Азербайджанское государство не вложило ни единого маната в реализацию "Контракта века". Однако 75 процентов прибыльной нефти достаются Азербайджану. В рамках нефтегазовых операций, проводимых с иностранными компаниями, сегодня подготовлены тысячи национальных кадров. 90 процентов людей, работающих сегодня в реализации "Контракта века", - граждане Азербайджана", - отметил глава государства.